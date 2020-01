Jesse De Preter est l'agent du sélectionneur national.

Roberto Martinez réalise un travail remarquable depuis son arrivée chez les Diables rouges. Son contrat arrive à expiration en 2020, juste après l'Euro. Prolongera? Prolongera pas? La porte ne semble pas totalement fermée mais pas aux conditions actuelles selon son agent. Présent sur le plateau de LN 24, il a déclaré: "Nous ne ferons pas de demandes exorbitantes." Jesse De Preter égratigne également la communication de la fédération: "Nous verrons comment l’UB réagira. Je trouve toujours un peu bizarre que vous annonciez une négociation une dizaine de fois. Honnêtement, je ne trouve pas cela très respectueux."

L'agent va plus loin et estime qu'il devrait pouvoir "obtenir un meilleur salaire". Selon lui, "Je ne dis pas qu’il doit gagner trois ou quatre fois plus parce qu’il peut gagner cinq ou six fois plus dans n’importe quel club."

Son agent rappelle également que Martinez avait signé un contrat qui était bien en dessous de sa valeur réelle: "Ce n’est un secret pour personne. Nous avons facilement prolongé ce contrat en 2018, car l’équipe avait besoin de stabilité pour la Coupe du monde. Mais en réalité, il est sous-payé depuis quatre ans."

A priori, l'Union Belge aimerait régler ce problème avant le début de la compétition.