Que va faire Jan Vertonghen l'année prochaine?

Depuis sa sortie prématurée contre Southampton (victoire 3-2) et sa détresse affichée sur le banc de touche, Jan Veronghen semble voir son histoire avec les Spurs toucher à sa fin. Il n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin et est de moins en moins utilisé par José Mourinho. Dans HLN, son agent Tom De Mul est revenu sur cet épisode douloureux: "Sa réaction n'avait rien à voir avec son avenir. Il était juste déçu quand il a été remplacé, mécontent de sa prestation et de celle de l'équipe dans la première heure", explique-t-il.

L'ex ailier de l'Ajax a ensuite abordé l'avenir du défenseur. "Nous n'avons toujours pas conclu d'accord (Ndlr: avec Tottenham) mais nous n'excluons rien. Il y a pas mal d'intérêts de la part de clubs pour l'engager librement. Mais continuer avec Tottenham est toujours une option. La porte est toujours ouverte. Jan est toujours super heureux à Tottenham et il adore Londres. Il est toujours impliqué. Il a beaucoup de respect pour les Spurs, tout comme le club a du respect pour lui. C'est logique après 8 saisons. Il y a une réelle connexion."

Enfin, il a voulu se montrer positif à propos de la fin de saison en expliquant que son poulain voulait "toujours réaliser des grandes choses avec les Spurs. Il veut se qualifier pour la Champions League ou l'Europa League. Il veut remporter la Cup. Il a 32 ans et reste ambitieux. Il est concentré: il a encore beaucoup d'objectifs. L'Euro est l'un d'eux."

Même si la fin de saison s'annonce assez longue pour le Belgian Spurs, sa place chez les Diables n'est pas menacée.