Il faudra compter sur le vieux Thomas Vermaelen à l’Euro. Mais c’est un pari risqué.

Qui aurait cru, le 27 juillet 2019, que Thomas Vermaelen devrait être le sauveur de la patrie, presque deux ans plus tard ? Ce jour-là, Vissel Kobe annonçait l’arrivée du défenseur central de Barcelone. Avec Boyata, Denayer et Vanheusden (le coming man des U21), la relève semblait assurée en équipe nationale. Et on pouvait encore compter sur Vincent Kompany, qui voulait dire adieu au football professionnel après avoir gagné l’Euro. Vermaelen avait bien mérité cette fin de carrière plus tranquille et bien payée.

Aujourd’hui, la réalité est toute différente. Kompany a arrêté de jouer au ballon rond, Boyata a peu joué à cause de blessures et n’est pas encore au meilleur de sa forme, Denayer a connu un "jour sans" contre la Grèce et Vanheusden revient à peine d’une très grave blessure au genou. Les regards se tournent vers le bon vieux Vermaelen.



(...)