1. "Un début de match cohérent."

"On a vu où Roberto Martinez voulait en venir avec ce bon premier quart d’heure. Romelu Lukaku jouait plutôt sur Aké pour éviter van Dijk. Eden Hazard était bien en jambes et a touché pas mal de ballons mais il s’est éteint progressivement et sa sortie à la mi-temps peut s’expliquer. Ensuite, la Belgique a été dépassée, principalement dans le milieu du terrain, en infériorité. Pour moi, ces Pays-Bas-là sont tout simplement plus forts que nous comme équipe."