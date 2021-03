Les choses sérieuses commencent."

S’il se félicite de la victoire 6-2 de la sélection de Jaroslav Silhavy, qui a "insufflé dans le groupe un très bon esprit d’équipe avec un collectif en progrès et des joueurs qui grandissent", David Rozehnal en convient très vite : "Si vous comparez vos joueurs et nos joueurs, il y a une différence. Mais on ne sait jamais. Il faudra être compact, jouer simple sans faire d’erreurs, car sinon la Belgique nous tuera et marquera directement."