Liévin Montbailliu, l'ancien chef cuisinier des Diables Rouges entre 1982 et 1990, est décédé à l'âge de 89 ans dans une maison de repos à De Haan.

Même si à la base, il était supporter du Cercle Bruges, Montbailliu a cuisiné pour la grande équipe du Club Bruges à la fin des années '70 et '80. C'est l'entraîneur légendaire Ernst Happel qui a réglé que son équipe puisse aller manger dans son restaurant ''t Criterium' avant chaque match à domicile.



Montbailliu était le cuisinier des Diables à cinq Coupes du Monde (1982, 1986, 1990, 1994 et 1998), à l'Euro 1984, et lors de matchs en déplacement. "À l'époque, des sportifs n'attachaient pas de l'importance à la nourriture comme actuellement", dit Jan Ceulemans, qui était proche de Montbailliu. "Liévin était le premier qui nous conseillait de ne pas manger trop de sauces, mais de privilégier le poulet, le poisson et les légumes. Tous les joueurs l'aimaient bien. Il était un excellent cuisinier, mais aussi un gars attachant."



Sa mission la plus compliquée a été de faire des repas sains au Mexique. Ceulemans: "La culture y est différente, et on savait qu'on pouvait encourir la tourista, la diarrhée du voyageur. Liévin nous a bien soignés. Chaque matin, il allait chercher des aliments frais au marché. Plusieurs joueurs sont tombés malades, mais alors parce qu'ils n'ont pas suivi ses consignes et ont bu des boissons ailleurs qu'à l'hôtel."



Franky Van der Elst confirme les propos de Ceulemans. "À la fin, Liévin connaissait si bien les Diables Rouges, qu'il savait quelles étaient nos préférences personnelles. Et quand on voulait une petit dessert supplémentaire, il ne faisait pas le difficile. Du moment qu'on ne demandait pas des frites à la veille d'un match. Il a bien évolué avec la professionnalisation du football. Quand les médecins ont commencé à faire les menus pour sportifs (NdlR: comme à la Coupe du Monde 1998), il a suivi les consignes."



Montbailliu était malade depuis un certain temps. Van der Elst: "Quand il a pris sa pension, on a encore souvent bu un café à la Place St-Andries. Mais là, cela faisait quelques années que je ne l'avais plus vu." Ceulemans: "Moi, je l'ai revu à un match du Club Bruges, il y a plusieurs années. 89 ans est un bel âge, mais cela m'a quand même fait quelque chose d'apprendre son décès."