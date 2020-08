Romelu Lukaku a bouclé ce qui restera pour lui la saison de tous les records. Le buteur a vécu une première année folle sous le maillot de l’Inter Milan, convainquant aussi bien ses équipiers et le public que son coach.

Même les anciens l’ont adoubé, à l’image d’Aldo Serena, vainqueur de la Coupe de l’UEFA (1991), de la Serie A (1989) et de la Coupe d’Italie (1982) avec les Nerazzurri. L’ancien buteur, international à 24 reprises, juge la saison du nouveau.

"Je m’attendais à ce qu’il réussisse et qu’il ait un tel impact sur la compétition italienne. Quand, à son âge, tu as déjà plus de 50 buts en équipe nationale, cela signifie que tes qualités sont énormes", résume-t-il.

(...)