Agé de 36 ans, Oliver a dirigé trois rencontres du dernier Euro. Il a arbitré une fois les Diables Rouges, lors d'un amical contre l'Australie (victoire 2-0) en septembre 2014.

En club, il a arbitré le Club Bruges à deux reprises en phase de groupes de la Ligue des Champions, en 2016 contre Copenhague (défaite 0-2) et en 2018 contre Monaco (1-1), ainsi qu'une fois en Europa League, à nouveau contre Copenhague (1-1) en 2014.

Ses autres expériences avec des clubs belges sont un 3e tour préliminaire de Ligue des Champions entre le Panathinaïkos et le Standard (1-2) en 2014 et un 16e de finale d'Europa League entre Anderlecht et le Zenit Saint-Pétersbourg (2-0) en 2017. La Belgique est en tête du groupe E avec 10 points, trois de plus que la République tchèque. (SPF, GEN, DAC, fr)