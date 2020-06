En théorie, la réception de West Ham ce mardi a tout pour être l’ultime occasion de voir Jan Vertonghen sous les couleurs de Tottenham.

En fin de contrat le 30 juin, le gaucher a refusé l’offre de prolongation jusqu’en fin de saison faite par ses dirigeants et rien n’indique pour l’heure que la volonté de José Mourinho de le conserver pour quelques semaines soit exaucée. Ces dernières heures, l’intérêt de l’AS Rome a ressurgi dans la presse italienne. Selon Il Messagero, les dirigeants de la Louve seraient prêts à proposer un contrat de deux ans plus un an en option. Une offre non négligeable pour celui qui a fêté ses 33 ans et qui incarne une vraie alternative à Chris Smalling, prêté par Manchester United, qui a donné satisfaction mais dont le dossier est nettement plus compliqué à finaliser.