C’est donc l’heure de la phase finale de la Ligue des nations. On a beau ne pas accorder un crédit sportif démesuré à cette nouvelle compétition venue de nulle part, force est d’admettre que l’affiche a de l’allure avec en lice quatre des meilleures sélections du monde : l’Italie, l’Espagne, la France et la Belgique. Et puis, surtout, il y a en point de mire ce duel entre les Bleus et les Diables rouges, remake tant attendu de la demi-finale du Mondial 2018 en Russie. Rien que pour ça, il faut remercier l’UEFA d’avoir sorti de son chapeau ce tournoi sans passé et probablement sans avenir.