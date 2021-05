L’autre regard : Eden Hazard et le Real, une histoire d’amour difficile Diables RougesVidéo Miguel Tasso © AFP

C'est l'Autre Regard de notre journaliste, Miguel Tasso. Entre Eden Hazard et le Real Madrid, comme dans les plus belles tragédies de la littérature, l’histoire d’amour qui s’annonçait si belle serait-elle devenue impossible ? Voilà près de deux ans que le maître à jouer des Diables rouges a élu résidence dans le club de ses rêves. Et il n’a, depuis, cessé de collectionner les désillusions, les blessures et les prestations décevantes.