Entre la phase finale de l’Euro prévue en juin, le Final Four de la Ligue des nations programmé en octobre et la phase préliminaire du Mondial 2022 qui démarrera dès le mois de mars, il n’y aura pas assez de drapeaux noir, jaune et rouge à accrocher aux balcons du Plat Pays pour assouvir l’appétit de Brabançonne du peuple le plus brave de la Gaule.

(...)