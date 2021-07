L’honorable supporter des Diables rouges, qui ne chausse ses bottines à crampons que pour les grandes occasions, a désormais les yeux rivés vers le Mondial au Qatar en 2022. Autant le savoir : les circonstances ne seront pas les mêmes.

Le tournoi est en effet programmé du 21 novembre au 18 décembre. Avec un ciel triste et bas en Belgique, un mercure flirtant avec le zéro degré, les barbecues au jardin ne dégageront évidemment pas le même parfum. Et, devant les écrans géants installés sur les agoras publiques, il faudra sans doute des moufles et des bonnets pour suivre les exploits de Lukaku ou De Bruyne.