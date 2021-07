Roberto Martinez avait quitté la Russie, en 2018, auréolé d’une troisième place à la Coupe du monde. Il était le sélectionneur qui avait fait progresser la Belgique, et était considéré comme celui qui allait encore la porter vers d’autres sommets. Trois ans plus tard, le technicien espagnol a été pointé comme le responsable de l’échec à l’Euro, et l’élimination contre l’Italie (2-1) a affiché quelques lacunes de management.

C’est le lot d’un sélectionneur d’être tenu pour responsable en cas de contre-performance. Avant Martinez, Marc Wilmots était l’homme de la situation après le Mondial brésilien, en 2014, puis il ne l’a plus été, deux ans plus tard, après l’Euro. Wilmots a été remercié.

Roberto Martinez, lui, sera toujours l’homme de la situation, à la rentrée. Il est sous contrat jusqu’au Mondial qatari, qui débutera en novembre 2022, et il est prévu qu’il aille au bout de son bail. Une raison de ce maintien est que la fédération est à la recherche, elle-même, d’un président après le départ de Mehdi Bayat.

Mettre un terme à la collaboration avec Martinez, en plus de ce que cela coûterait sur un plan financier, serait aussi un risque, vis-à-vis des joueurs. Certains avaient lâché Wilmots en 2016. C’est moins le cas en 2021. Mais Roberto Martinez devra corriger certains points, pour rebondir dès le Final Four de la Ligue des nations, programmé en octobre avec une demi-finale explosive contre la France, le 7.