Des débuts intermittents

Origi fait partie de cette catégorie de joueurs qui se révèlent dans les grands tournois. En 2014, Marc Wilmots surprend tout le monde en appelant le joueur pour le mondial brésilien. Ses performances tapent dans l’œil de Liverpool qui dépense 9 millions d'euros pour le recruter tout en le laissant une saison de plus à Lille. Neuf petits buts plus tard sur le sol français, le voilà en Premier League à l'âge de seulement 20 ans. Gêné par plusieurs blessures, l'Ostendais inscrit cinq roses lors de ses 16 rencontres de Premier League de son premier exercice outre-Manche. Même s'il joue plus, la saison suivante n'est pas bien meilleure en termes de statistiques avec sept pions. Pour le relancer, Liverpool l'envoie à Wolfsburg pour un prêt d'un an. En Bundesliga, son temps de jeu continue de s'améliorer sans pour autant être plus décisif. 7 buts en 37 matchs, c'est un bien maigre bilan.