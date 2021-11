Le malheur des uns fait (et fera encore) le bonheur des autres. Mais Hans Vanaken n’entend pas devoir se cacher derrière cet adage - et donc espérer une blessure ou une méforme de l’un de ses concurrents - pour postuler sérieusement à une place de titulaire plus durable pour les matchs qui comptent. Ça tombe bien, la perspective de la Coupe du monde 2022 approche mine de rien à grands pas.