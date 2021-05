Même si Roberto Martinez a encore un contrat jusqu’au Mondial 2022, on a de plus en plus le sentiment que notre coach va nous quitter après ce championnat d’Europe. La tentation de travailler pour les plus grands clubs du monde - surtout si Barcelone ou le Real Madrid frappent à sa porte - risque de l’emporter sur l’amour de la Belgique et de sa génération en or.