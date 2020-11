Finalement, les Merengues se sont imposés 4-1. Mais ce n'est pas tant la manière, ou le nouveau doublé de Karim Benzema qu'on retiendra. Tous les yeux étaient braqués sur Eden Hazard, qui était titularisé par Zidane. Ce n'était plus arrivé depuis le 8 août.

Et les nombreux observateurs étaient surtout élogieux envers le capitaine des Diables Rouges. D'ailleurs, la presse espagnole, souvent très critique, couvrait également Eden Hazard de louanges. Extraits.

Marca met surtout en avant la différence de caractère affichée par Eden Hazard. Le quotidien espagnol met en avant son implication. "Hazard a réagi, affichant une attitude très différente ces dernières semaines. Son implication a changé. Et la conséquence est qu'il a pu être de retour plus vite sur le terrain, montrant une image qui n'avait rien à voir avec celle que l'on pouvait voir de l'attaquant. Plus concentré, plus raffiné, mieux physiquement, il a laissé présager qu'il pouvait être ce joueur décisif au Real Madrid"

L'espoir de Madrid

De son côté, le Mundo Deportivo annonce le Brainois comme "l'éclaircie" du côté des Merengues. "Son match contre Huesca a donné de l'espoir à ses coéquipiers, à l'entraîneur et aux fans", avance le journal. "Contre Mönchengladbach et contre Huesca, on voyait par moments que le crack qui évoluait à Chelsea était de retour. Zidane et le vestiaire du Real sont conscients qu'ils ont besoin du meilleur Hazard pour aspirer à remporter des titres." Avant de temporiser quelque peu. "Mais Hazard est conscient qu'il a encore un long chemin à parcourir pour être le joueur qui a brillé en Angleterre." Mais pour cela, Eden aura besoin de matches dans les jambes.

Ces dernières semaines, le Real Madrid connaissait quelques problèmes dans les trente derniers mètres. Peu de joueurs parvenaient à ouvrir une défense ou à réussir cette passe qui fait la différence. Avec le retour d'Hazard, Zidane retrouve un joueur capable de faire la différence sur une action. C'est ce que pense notamment le journal Sport. "Le Belge est devenu la solution d'urgence aux problèmes que le Real Madrid expose en attaque depuis que cette saison a commencé. Mais soudain, la qualité d'Hazard a finalement semblé résoudre le problème. Hazard a reçu un ballon dans les pieds à 25 mètres du but et sa frappe surprenante a fini au fond, juste à côté du poteau. Ce but a réveillé l'instinct de buteur du Real Madrid"

Le départ de sa saison

Enfin, le média espagnol AS retient que la prestation du capitaine des Diables Rouges est pleine de promesse pour la suite. "Hazard a refait la une des journaux pour la première fois grâce à son but. Mais le plus prometteur, c'est l'impression qu'il transmettait. Il a joué pendant une heure et ne s'est pas plaint de sa cheville. Le match contre Huesca a été le point de départ de sa saison. Et par la même occasion, Benzema a retrouvé un partenaire qui parle le même langage footballistique".

Pour affirmer qu'Eden Hazard réussit pleinement son retour à la compétition, il faudra attendre, bien entendu, qu'il confirme et qu'il enchaîne les bonnes performances. Le Brainois a affirmé qu'il avait besoin de disputer plusieurs matches pour revenir à son meilleur niveau.

Cela tombe bien: le prochain qui attend le Real est capital et c'est déjà ce mardi. Contre l'Inter Milan, en Ligue des Champions, Hazard et les siens vont devoir réagir, eux qui occupent la dernière place de leur poule, après n'avoir récolté qu'un maigre petit point lors de leurs matches contre le Shakhtar et contre Mönchengladbach.

A toi de jouer, Eden.