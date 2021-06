Quand on a appris, mercredi en fin de soirée, qu’on jouerait le Portugal dès les huitièmes, on n’était pas ravi. Ni nous, ni vous, ni les Diables à Tubize. Mais il fallait voir les Portugais : il y avait de la peur dans leurs yeux. Car la Belgique effraie dans ce tournoi, plus pour son armada de retour juste à temps que pour son bilan parfait en poules...