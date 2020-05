Il reste quelques détails administratifs à régler, mais on peut déjà voir de la fumée blanche à Tubize et dans le nord de l’Angleterre, où Roberto Martinez est confiné en famille. Un accord de principe a été trouvé entre la Fédération et le sélectionneur pour prolonger son contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022.

C’est à nos yeux une très bonne nouvelle, qui va ravir à peu près toutes les parties impliquées. Pour le sélectionneur, c’est une bonne affaire.



(...)