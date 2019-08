Sous les ordres du Brésilien, Denayer pourrait encore franchir un cap. Déjà excellent la saison passée dans son rôle de défenseur, le Belge endosse désormais un costume de véritable leader à l'OL, dans l'une des équipes les plus prometteuses d'Europe. Si les départs de Ndombélé, Mendy et Fekir ont handicapé la qualité du noyau, il reste de quoi faire avec quelques jeunes pousses comme Reine-Adélaïde, Andersen, Koné, Lucas, Depay, Dembélé, Aouar ou encore Cornet.Et comme dans tout vestiaire assez jeune, il faut des cadres et des hommes d'expérience pour tirer le groupe vers le haut. Le principal relais de Sylvinho sur le terrain sera donc notre compatriote, vu par son coach comme un joueur "qui a un leadership naturel, beaucoup de charisme" et quelqu'un qui "connecte avec les jeunes comme avec les anciens du club. Je pense que cette responsabilité lui permettra de grandir encore plus."Voilà ce qu'a déclaré le nouveau mentor des Gones ce mercredi en conférence de presse. De quoi propulser Denayer dans la hiérarchie des Diables rouges ? Il disposera en tout cas de la Ligue des Champions pour se mettre en vitrine, alors que Vermaelen est au Japon, Kompany à Anderlecht et que Vertonghen semble en froid avec Pochettino à Tottenham...