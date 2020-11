"Je suis naturellement un peu impressionné, car ce sont des joueurs que je regarde depuis longtemps à la télé, mais tout le monde a été très sympa, j'ai été bien accueilli", a déclaré le milieu offensif du FC Bruges lundi en visioconférence depuis Tubize. "C'est pour vivre de tels moments qu'on est footballeur. Je ne peux que m'en réjouir".

S'il a été impressionné, Charles De Ketelaere entend bien rester lui-même, comme le lui a conseillé Simon Mignolet, son coéquipier à Bruges. "Jouer aux côtés de tels joueurs est un rêve qui se réalise, mais le plus important est de rester moi-même et de faire de mon mieux", dit le joueur de 19 ans. "Je veux montrer mes qualités".

Charles De Ketelaere est appelé en équipe nationale alors que le calendrier est actuellement très chargé. "Il y a beaucoup de matchs, mais cela me donne l'occasion de faire mes preuves. J'ai été sur le banc les deux derniers matchs, je n'ai donc pas trop de craintes. Je gère bien cela et je me donne à 100 % quand je joue, c'est le plus important. J'espère avoir du temps de jeu contre la Suisse. La dernière fois, les nouveaux ont eu l'occasion de jouer, et j'espère que ce sera mon cas. Je connais bien le système qui est le même que chez les U21".

Après la rencontre contre la Suisse, le Brugeois rejoindra d'ailleurs les espoirs de Jacky Mathijssen qui joueront un match décisif pour l'Euro U21 le 17 novembre en Bosnie.

"Je me concentre sur un match après l'autre : d'abord le match contre la Suisse, puis le focus sera sur les Espoirs. Les deux matchs sont importants, mais le match en Bosnie peut nous mener à l'Euro U21, il est donc très important", dit Charles De Ketelaere, dont la Coupe du monde en Russie reste son plus beau souvenir des Diables Rouges. "Il y a la médaille de bronze mais aussi tous les gens qui se réunissaient pour voir les Diables. Je garde aussi un bon souvenir d'un match amical contre la Slovaquie. J'étais ramasseur de balles et c'était très chouette", ajoute-t-il en faisant référence au match que les Diables avaient gagné 2-1 en février 2013 au stade Jan Breydel de Bruges.