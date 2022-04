La Belgique et la Croatie font office de favoris dans ce groupe F. Même s'il ne faut certainement pas sous-estimer nos autres adversaires, sur papier, ces deux nations devraient s’affronter pour la première et deuxième place au détriment du Maroc et du Canada.

Nous devrions (l'emploi du conditionnel est ici important) avoir le chance de passer la phase de poules et ainsi atteindre les 1/8 de finale de cette Coupe du monde.

Cependant, les choses pourraient bien se corser très rapidement.

En effet, le premier et le second de notre groupe affronteront respectivement le deuxième et le premier du groupe E. C'est-à-dire le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne !

Ces deux pays devraient, si la logique est à nouveau respectée, lutter pour la tête de leur poule. Face à ces deux ogres du football, le Japon et une autre nation encore à définir (la Nouvelle-Zélande ou le Costa Rica), font office d'oiseau pour le chat.

Assisterons-nous donc à un choc Belgique-Espagne ou Belgique-Allemagne le 5 ou le 6 décembre prochain ? La réponse dans quelques mois !