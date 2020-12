Plus personne ne s’étonne de voir Lukaku et De Bruyne soigner leurs statistiques au fil des semaines. Samedi, le milieu offensif de Manchester City a été impliqué dans les deux réalisations des Cityzens. Sterling s’est délecté de l’espace trouvé par le Belge dans un périmètre réduit. Une dixième passe décisive qui n’a pas étanché sa soif d’être déterminant. Sterling lui a rendu la pareille en lui laissant tirer le penalty qu’il avait provoqué. Au-delà de ces deux actions, c’est son volume de jeu qui a marqué les esprits. "Il suffit de regarder comment il court et il se bat. En tant que footballeur moderne, c’est un exemple", ne tarissait pas d’éloges Pep Guardiola. Lukaku s’est aussi attiré les compliments de son entraîneur après avoir inscrit son douzième but en treize matchs. "On dirait un joueur de football américain. Il a des qualités techniques, physiques et il est très vif. Il a travaillé et il est devenu l’un des meilleurs au monde. Il est unique, humble et est très disponible pour le reste de l’équipe", a livré Antonio Conte.

Le buteur formé à Anderlecht n’a pas fait parler de lui que sur le terrain. Sa vidéo postée sur son Instagram a attisé la curiosité des tifosi. "Quelque chose de grand est en train de se produire", a-t-il affirmé avec un maillot de l’Inter floqué par le numéro 5, alors que le sien est le 9.

De quoi interpeller tous les Italiens qui se demandent ce que peut bien signifier cette annonce mystérieuse.