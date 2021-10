Loïs Openda vit une véritable love story avec l’équipe nationale belge Espoirs. Sélectionné pour la première fois en U21 lors d’un rassemblement de septembre 2019, l’attaquant n’a pas mis longtemps à montrer ses qualités de buteur. Après deux premières sorties sans but, le joueur de Vitesse Arnhem a enchaîné avec 10 buts lors des 9 rencontres suivantes… Seule la Moldavie, contre qui il a raté un penalty, a réussi à canaliser le Liégeois d’origine.

Il y a un peu plus d’un mois, Loïs Openda était le grand artisan de la victoire belge en Turquie (0-3) grâce à une efficacité redoutable lui permettant de s’offrir un doublé. Vendredi, face au Kazakhstan, c’est à nouveau lui qui a montré la voie à suivre en obtenant un penalty qu’il convertissait dans la foulée. "Je pense avoir fait un bon match en réussissant à garder les ballons et en faisant des bons appels en profondeur, estimait le joueur de 20 ans à l’issue du match. Ce n’était pas facile car l’adversaire jouait très bas et était très agressif mais nous avons pu trouver les solutions au fur et à mesure du match. Et l’ouverture du score sur penalty a clairement aidé l’équipe."

Une énorme progression