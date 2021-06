Le 20 juin 2004, Faro. La Russie est éliminée à l’Euro organisé par le Portugal, mais, via un but de la tête du Tank Dmitri Bulykin dans le troisième match contre la Grèce (2-1), les Hellènes peuvent virtuellement également plier bagage. Jusqu’au moment où le Portugais Nuno Gomes trompe Casillas dans l’autre match de cette poule et élimine l’Espagne. On connaît la suite : la Grèce deviendra le champion d’Europe le plus surprenant de l’Histoire, avec le Danemark en 1992.

Dix-sept ans plus tard, Bulykin (41 ans) n’est évidemment plus footballeur. Après des passages à Leverkusen (5 buts), Anderlecht (4 buts, en 2008-2009), ADO La Haye (23 buts) et l’Ajax (10 buts) et 15 matchs en équipe nationale (7 buts), le centre-avant moscovite est devenu consultant télé à la chaîne sportive Match TV et "purificateur" du football russe.



