L’hommage de Martinez à McLeod

Roberto Martinez a succédé au palmarès du Coach de l’année à Roger Lespagnard, l’entraîneur de Nafi Thiam, sacré en 2016 et 2017. Le sélectionneur des Diables rouges, qui a bénéficié de l’ouverture du vote aux entraîneurs de nationalité étrangère pour devancer Philip Mestdagh (basket-ball) et Vital Heynen (volley-ball), a souligné les vertus du collectif et du travail.

"Comme coach, je ne suis rien sans l’investissement des joueurs, de l’encadrement et le soutien des supporters", a souligné Roberto Martinez. "Le football est un sport collectif et j’accueille ce trophée au nom des joueurs, des familles, du staff et de tous ceux qui ont contribué à notre belle campagne en Coupe du monde."

L’Espagnol de 45 ans a, par ailleurs, salué les excellents résulats sportifs enregistrés chez nous durant l’année écoulée.

"La Belgique a connu des moments fantastiques en 2018. On a vu des jeunes, des athlètes confirmés, des équipes aussi, sur le devant de la scène. On doit conserver cette énergie positive et partager toutes ces belles histoires."

Et Roberto Martinez de souligner le remarquable travail de son homologue du hockey, le Néo-Zélandais Shane McLeod, à la tête des Red Lions, étrangement absent du palmarès.

"Les Red Lions sont n° 1 au monde, comme nous le sommes en football, et je félicite sincèrement Shane McLeod pour avoir rendu le pays extrêmement fier. L’objectif, pour eux comme pour nous, doit être de se maintenir au sommet ! La Belgique a suffisamment de talent pour ne plus avoir simplement envie de bien faire, mais pour gagner des titres…"