Ce jeudi, c'était bien plus qu'un simple match de football. Si les Diables ont gagné, ils ont surtout rendu un vibrant hommage à Eriksen. Que ce soit en début de rencontre avec un maillot dédicacé avec le nom du joueur de l'Inter. Mais aussi à la dixième minute lorsque Mertens a mis le ballon dehors pour applaudir celui qui se trouve encore à l'hôpital à quelques mètres du stade.

Après la rencontre, Romelu Lukaku et Kasper Hjulmand sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Une image poignante qui en dit long sur l'aspect émotionnel de cette rencontre. Pour les caméras danoises, le coach a encensé l'attaquant. "Il a fait forte impression. C’est une personne fantastique et un bon ami d’Eriksen. Il m’a dit qu’il était reconnaissant que Christian soit encore en vie. Le football est une des plus belles choses au monde. Cela va au-delà des religions et des frontières. Nous appartenons à la même famille" a-t-il déclaré.

Le coach s'est également déclaré très fier de ses joueurs. "La seule chose dont je suis déçu, c'est le résultat. Je n'attendais pas grand-chose de ce match, mais je ne peux décrire la fierté que je ressens avec cette équipe. Montrer cette qualité quatre jours après avoir presque perdu un de leurs coéquipiers, ils se sont relevés et ils ont joué un tel match, c'est extraordinaire... Ils ont dominé la meilleure équipe du monde."

Pour la chaîne danoise TV3, Romelu Lukaku a également avoué tout son respect pour les Danois. "Le caractère dont les Danois ont fait preuve aujourd’hui était formidable. Ils méritaient plus" , a avoué Big Rom. "J’ai dit à Hjulmand que je les respecte vraiment en tant qu’hommes. Je leur suis éternellement reconnaissant d’avoir sauvé la vie de Christian. C’est un bon ami."

Au départ de l'action des deux buts, Lukaku a été l'un des grands hommes du match.