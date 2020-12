© Printscreen

Deux pages complètes et surtout la Une du journal sont consacrées à Romelu Lukaku dans la Gazzetta dello Sport, ce jeudi. On peut y voir un montage photo du Diable rouge transformé en Hulk, ou plutôt en "Lukakhulk".Son doublé cette semaine en Ligue des Champions n'est évidemment pas étranger à toute cette attention mais c'est bien par sa régularité (45 buts en 63 matches avec l'Inter) que l'ex-Anderlechtois est en train de marquer l'histoire de la Serie A et du football européen.