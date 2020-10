Les Islandais – actuellement 41e au classement FIFA – seront privés de leurs vedettes et joueront avec une demi équipe B. Sept joueurs ont quitté la sélection. Il s'agit de grands noms comme Gylfi Sigurðsson d'Everton, Guðmundsson de Burnley et le capitaine Gunnarsson (ex-Cardiff City et maintenant Al-Arabi).

"C'était convenu avec eux et avec leur club", dit le coach Erik Hamren. Le buteur Finnbogason (Augsbourg) ne jouera pas non plus. Il est blessé. Un membre de la délégation aurait été testé positif au Covid-19 mais n'a pas été en contact avec les joueurs. Le match ne serait donc pas en danger.