Benteke : "Je suis très content. Le plus important était les 3 points et de se qualifier. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on peut être fier de nous. Je me sentais très bien, c'était l'occasion pour moi de me montrer. C'est difficile d'avoir du temps de jeu, j'en ai eu l'occasion aujourd'hui. C'est un but de renard des surfaces, je sais que Yannick (Carrasco) aime bien centrer dans cette zone. Je suis très content de mon but et de la victoire. J'aurais aimé être là en Nations League, mais l'entraineur fait ses choix. Je fais le mieux possible quand je suis sur le terrain."

Carrasco : "Il y avait pas mal de monde au stade ce soir. Il y avait eu de la déception, mais la Belgique est toujours derrière nous. On a essayé de transmettre une bonne énergie. C'est ce qu'on a fait. On doit maintenant continuer et préparer la Coupe du Monde de la meilleure manière. Mon but est beau mais pour le même prix, la balle part au-dessus du stade. Plus de choses réussissent quand on est en confiance. L'entente avec le coach a toujours été bonne. C'est vrai que j'étais frustré après l'Euro. Frustré car on a été éliminé et car je n'ai pas pu aider l'équipe. On en a discuté avec le coach, mais l'entente a toujours été bonne."

Martinez : "Castagne a été très bon aujourd'hui. L'Estonie était un bon exercice pour lui et il s'en est très bien sorti, à une nouvelle position. J'ai vraiment apprécié la performance d'Eden. Son intelligence, sa faculté à se déplacer, à se démarquer. Il a aussi été très bon techniquement, il était à un haut niveau. C'est vrai que physiquement, il n'était pas au top et ça se voyait un peu. On va maintenant se concentrer sur le prochain match contre le pays de Galles et voir comment les joueurs se sentent."