Les Diables encore privés de supporters: l'UEFA maintient le huis clos lors de la trêve internationale d'octobre Diables Rouges N. Ch. Les Diables rouges disputeront trois matches supplémentaires à huis clos en octobre: un amical au stade Roi Baudouin et des déplacements en Angleterre et en Islande dans le cadre de la Nations League. © Belga

Pour la réception de la Côte d'Ivoire le 8 octobre, l'Union belge espérait permettre le retour des supporters au stade. Tout semblait avoir été préparé pour accueillir entre 8.300 et 11.000 spectateurs. La Ville de Bruxelles ainsi que les experts avaient donné leur "go", selon nos confrères du journal Le Soir. Tout ceci s'inscrivait dans la lignée du retour des supporters dans les stades de Jupiler League...



Mais, toujours selon Le Soir, un mail émanant de l'UEFA est venu mettre un "stop" à toute cette procédure, ces dernières heures. Aucune des 55 fédérations chapeautées par l'instance européenne ne pourra accueillir de spectateurs en octobre. Et ce afin d'éviter la propagation du Covid-19.



Il faudra donc attendre novembre, au plus tôt, pour espérer assister à des retrouvailles entre les Diables rouges et leurs supporters...