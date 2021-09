La légende s’en est allée, en toute intimité. Si une partie de ses amis rencontrés durant sa magnifique carrière de joueurs s’étaient rendus à la veillée, mardi soir, plusieurs personnalités du football belge ont pris le temps de se rendre au crématorium d’Hasselt, ce mercredi, pour rendre un dernier hommage à Wilfried Van Moer.

Décédé le 24 août à l’âge de 76 ans, celui qui fut champion à trois reprises avec le Standard et finaliste de l’Euro 1980 avec la Belgique (notamment) a d’abord reçu un dernier hommage de la part de sa fille avant que Hugo Camps, l’éditorialiste flamand, ne prenne soin de retracer la vie de son ami durant de nombreuses minutes. Une vie de footballeur mais aussi et surtout la vie d’un homme apprécié pour sa modestie et ses qualités humaines.

Dans le Limbourg, René Vanderheycken, Jean Thissen, Eric Gerets, Léon Semmeling, Nico Dewalque, Léon Dolmans et Jean-Marie Pfaff étaient notamment présents. Tout comme Lucien D’Onofrio.

Certains clubs de Pro League étaient également bien représentés puisque Wouter Vandenhaute, le président d’Anderlecht, et Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, étaient notamment présents.

“C’était la moindre des choses d’être là pour dire au revoir à une légende du Standard”, expliquait Alexandre Grosjean à la sortie du crématorium. “Wilfried Van Moer est une figure iconique du Standard mais aussi du football belge. Depuis que nous avons appris son décès, nous nous sommes manifestés de plusieurs manières en tant que club (NdlR : en ouvrant notamment un registre de condoléances). Il était un vrai supporter du Standard, qu’il n’hésitait d’ailleurs pas à critiquer, car il aimait profondément le club. Ce qu’il a apporté doit être pris en exemple par les générations actuelles car il a contribué à l’histoire de notre club. Et il va laisser un énorme vide.”

Wilfried Van Moer laissera un vide en tribunes, aussi. Habitué à être présent à Sclessin pour les matches à domicile, en tribune d’honneur, aux côtés de ses amis Christian Piot, Léon Semmeling et Eric Gerets, forcément affectés par la perte de leur ami, le Petit Général ne sera pas oublié de sitôt par ses fidèles compagnons de route.

“Le meilleur d’entre nous – et de loin – s’en est malheureusement allé trop tôt”, regrettait Eric Gerets. “Comme joueur, comme homme, comme être humain et comme ami, il était exceptionnel. Dans le football, il m’a tout appris. Je savais que je pouvais toujours lui donner le ballon car il ne le perdait jamais. C’était la grande classe. Il voyait tout avant les autres.”

Dans une grosse quinzaine de jours, c’est depuis là-haut que Wilfried Van Moer appréciera l’hommage qui lui sera rendu par le stade de Sclessin, lors du Clasico du 19 septembre prochain face à Anderlecht.

“S’il y a un joueur de foot en Belgique qui mérite un splendide hommage de Sclessin, c’est bien Van Moer”, termine Gerets.

Qui sera évidemment une nouvelle fois présent. Pour un dernier grand adieu au Petit Général.