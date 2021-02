A quelques jours de deux matches amicaux contre les Pays-Bas et l'Allemagne, l'actualité des Red Flames bouge chez les jeunes.

L'Union belge a en effet annoncé ce vendredi mettre sur pied une équipe U23 pour les Red Flames alors qu'existait déjà l'équipe U19. "Étant donné que de plus en plus de jeunes joueuses prometteuses se distinguent sur le terrain, nous avons la possibilité aujourd’hui de composer une équipe espoirs. En créant cette équipe, nous voulons continuer à développer les nouveaux talents et réduire l'écart entre les Red Flames U19 et l’équipe A", indique la Fédération.

Cette nouvelle équipe sera entrainée par Thomas Janssen et il sera assisté par la jeune retraitée Heleen Jaques, qui devient aussi coordinatrice des jeunes.

A côté de ça, le travail des jeunes passe aussi par de nouvelles nominations au sein des staffs des équipes de jeunes et là aussi, les anciennes Red Flames ont été sollicitées.

Cécile De Gernier devient T2 des U19, Audrey Demoustier T1 des U17 et adjointe de Serneels, coach des Red Flames. "Je me réjouis énormément de l'engagement de plusieurs anciennes Red Flames, qui ont non seulement obtenu les diplômes nécessaires, mais qui sont également très motivées de transmettre leur expérience et leurs connaissances aux Flames du futur", ajoute Ives Serneels.