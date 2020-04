Huit catégories pour tenter de gagner, entre autres, des places pour les prochains matches

Tous les supporters de football, quelle que soit l’équipe dont ils sont fans, le diront : ils n’apprécient guère le sevrage forcé auquel ils sont confrontés en raison de la crise du coronavirus. Au point que certains aficionados n’hésitent pas à revoir certaines rencontres.

Les supporters des Diables Rouges doivent certainement se repasser les images de la Coupe du Monde en Russie et de la fameuse victoire des Diables contre le Brésil, avec sans doute une meilleure vision des choses en replay pour ceux qui étaient présents dans le stade de Kazan.

Pour occuper ces supporters à mieux supporter le confinement, l’Union belge a lancé ses Homegames, un concours permettant aux fans des Diables de remporter tantôt une visite en coulisses d’un match, tantôt des billets pour une rencontre ou encore un maillot signé par les Diables.

Au menu de ces Homegames, huit catégories dont un jeu qui place le supporter à la place de l’arbitre et doit décider d’attribuer des cartons jaunes ou rouges selon l’intensité des fautes, un autre questionnaire sur les dates de naissance des Diables Rouges anciens et nouveaux, un autre sur la vie d’Eden Hazard ou encore un dernier sur les joueurs qui étaient présents ou non à l’Euro 2016 en France.