C’est l’histoire du train qui arrive à l’heure, pour la Belgique, en qualifications pour un grand tournoi. Ce samedi soir, un point suffira contre l’Estonie pour valider le ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (*). Évidemment, un partage serait un échec, et il est inutile d’entretenir un faux suspense, ou de jouer à se faire peur, même si Roberto Martinez a rappelé que les Diables avaient concédé deux buts à l’aller (2-5).

Le rendez-vous s’annonce populaire, comme souvent en fin de campagne, quand on se penche sur l’historique des assistances des quatre derniers matchs qui avaient réuni public et joueurs pour célébrer la qualification. Il y a toujours eu au moins 38 000 personnes, contre le pays de Galles (2013), Israël (2015), Chypre (37 765) et St-Marin (40 000).

Il y en aura encore plus de 35 000 contre l’Estonie, et c’est le signe que le désamour n’est pas si profond entre l’équipe nationale et son public. Que le match soit disputé un samedi est peut-être un signe, aussi. La fièvre du samedi soir, tout le monde espère qu’elle viendra des pieds d’Eden Hazard.

Le capitaine traîne sa souffrance à Madrid, et doit profiter de son retour en sélection pour se faire plaisir et faire plaisir. "Je l’ai retrouvé heureux, et en forme", s’est réjoui le sélectionneur, qui ne va pas griller son capitaine pour autant. "On verra comment le match évoluera, mais je serais étonné qu’il dispute 90 minutes. On va plutôt y aller petit à petit."

(*) En cas d’égalité finale, la différence de buts est déterminante. Pour perdre la première place, la Belgique, en cas de nul contre l’Estonie, devrait échouer par plus de dix buts au pays de Galles, mardi…