La Belgique bientôt dans le top 3 des nations les plus souvent en tête du classement FIFA ? © Belga Diables Rouges Nicolas Christiaens

Les Diables sont en tête du classement FIFA depuis 579 jours et cumulent, en ajoutant les 154 jours de l'ère Wilmots, 733 jours de leadership dans l'histoire de ce ranking. Nos confrères du Laatste Nieuws ont fait les calculs et invité Roberto Martinez à réagir à cette place de n°1 assurée pour quelques mois encore, au vu de l'absence de matches internationaux: "C'est quelque chose dont nous devons être fiers. Cela montre une certaine régularité dans les qualifications et grands tournois, et donc une attitude professionnelle de la part des joueurs. Cela montre aussi que le groupe est suffisamment étoffé pour pallier aux absences quand il y en a. Ce statut de n°1 fait que nous sommes perçus différemment par nos adversaires également", a ainsi expliqué le sélectionneur.



Depuis la création de ce classement en décembre 1992, seuls huit pays en ont pris la tête. La Belgique étant la seule de ces huit nations à ne compter aucun trophée majeur à son palmarès. Qu'à cela ne tienne, elle grimpe dans le classement des pays les plus souvent en tête sur ces 27 ans d'histoire. Déjà en tête du ranking FIFA entre le 5 novembre 2015 et le 7 avril 2016 (sous Wilmots, donc), les Diables ont repris cette place convoitée depuis le 20 septembre 2018, sous Martinez.



Cela fait donc 579 jours de suite que la Belgique domine ce classement. Seuls le Brésil et l'Espagne ont fait mieux sur une période continue. Au cumulé, la Belgique a occupé la place de n°1 pendant 733 jours et est assurée de le faire durant 785 jours (le prochain classement FIFA sera publié le 11 juin). Elle va donc dépasser l'Argentine dans le classement des pays les plus souvent en tête d'ici deux semaines. Mieux: puisqu'il y a peu de chances que des matches internationaux se tiennent avant 2021, ce mandat pourrait être prolongé et permettre aux Diables d'atteindre les 1000 jours de domination mondiale.



La prochaine grande compétition étant l'Euro 2021, les Diables ont même de grandes chances de devenir la troisième nation la plus souvent en tête de ce classement. Ils dépasseront en effet l'Allemagne (1.148 jours de leadership) la veille du coup d'envoi de l'Euro, à condition bien sûr de garder la tête du classement jusque-là.



Les équipes les plus souvent en tête du classement FIFA au 11 juin 2020 (date du prochain classement):

1. Brésil: 4.699 jours

2. Espagne 1.959 jours

3. Allemagne 1.148 jours

4. Belgique 785 jours

5. Argentine 770 jours

6. France 448 jours

7. Italie 188 jours

8. Pays-Bas 28 jours