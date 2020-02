Dans un entretien accordé mercredi à la FIFA, Neymar est revenu sur les chances du Paris-Saint-Germain en Ligue des Champions mais également sur celles du Brésil lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lorsque le journaliste lui a demandé quels seraient les adversaires les plus sérieux du Brésil au Qatar, Neymar a répondu sans hésiter la France, la Belgique, l'Angleterre et l'Argentine.

Ce n'est au final pas très étonnant que notre pays figure dans sa liste puisque la Belgique avait éliminé le Brésil lors de la dernière Coupe du monde.

Eden Hazard dans son "5 de base"

Début janvier, Neymar avait déjà placé Eden Hazard dans son "5 de base" suite à une question d'ESPN Sports.

Une belle reconnaissance qui confirme que la Belgique fait incontestablement partie des grandes nations du football.

Dans la suite de l'interview, le dribbleur brésilien est revenu sur sa saison avec le PSG et l'espoir de remporter enfin la Ligue des Champions avec le club parisien.

"Je ne dirais pas que l'équipe est plus forte que les années précédentes, mais l'atmosphère est différente. L'équipe a gagné en confiance, ce qui aide beaucoup au quotidien", a-t-il expliqué avant de faire l'éloge de son coéquipier Kylian Mbappé : "Kylian est un phénomène. Il pourrait devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Jouer avec lui est un immense honneur. Nous nous comprenons parfaitement sur et hors du terrain. Je l'adore. Mais de tous les footballeurs que j'ai vu évoluer, Messi reste encore le meilleur."