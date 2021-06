Les Diables Rouges comptent 1.783,4 points et devancent de peu les champions du monde français (1.757,3 pts). L'issue de l'Euro devrait évidemment venir chambouler ce ranking établi par la fédération internationale de football. Les Belges occupent la première place mondiale depuis le 20 septembre 2018. Une première place qu'ils avaient déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016. L'équipe nationale trône en tête du classement depuis plus de 1.000 jours. Seuls le Brésil (4.699 jours) et l'Espagne (1.959 jours) ont fait mieux.

Outre la France, nombreuses sont les nations européennes qui figurent dans le top 10 avec l'Angleterre (4), le Portugal (5), champion d'Europe en titre, l'Espagne (6), l'Italie (7) et le Danemark (10), adversaire des Diables dans le groupe B. La Russie et la Finlande, que croiseront aussi la Belgique en phase de poules, sont respectivement 38e et 54e.

La Macédoine du Nord, qui participera pour la première fois de son histoire à un tournoi majeur, est la nation la moins bien classée. Elle pointe au 62e rang mondial.

- Classement FIFA des participants à l'Euro 2020 :

1. Belgique 2. France 4. Angleterre 5. Portugal 6. Espagne 7. Italie 10. Danemark 12. Allemagne 13. Suisse 14. Croatie 16. Pays-Bas 17. Pays de Galles 18. Suède 21. Pologne 23. Autriche 24. Ukraine 29. Turquie 36. Slovaquie 37. Hongrie 38. Russie 40. République tchèque 44. Écosse 54. Finlande 62. Macédoine du Nord