La Croatie, est la finaliste du Mondial 2018 en Russie, battu 4-2 par la France. La Belgique avait conquis le bronze en Russie.

Il s'agira de la huitième confrontation entre les deux pays.

La dernière remonte à l'automne 2013. Lors d'un match mémorable au stade Maksimir de Zagreb, l'équipe de l'entraîneur national de l'époque, Marc Wilmots, avait décroché son billet pour la Coupe du monde 2014 au Brésil après une victoire 1-2. Romelu Lukaku fut le héros belge après avoir inscrit les deux buts. Plus d'un an auparavant, les Croates étaient venu à Bruxelles pour la dernière fois, également dans les qualifications pour le Mondial 2014. Les deux équipes 'étaient quittées dos à dos 1-1 après un but de Guillaume Gillet.

Les Diables Rouges débuteront leur Euro dans le groupe B le samedi 12 juin (21h00) au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg contre la Russie. Le deuxième match du groupe conduira les Belges le jeudi 17 juin (18h) au Parks Stadium de Copenhague y rencontrer le Danemark. Lundi 21 juin (21 heures), la phase de groupes à Saint-Pétersbourg s'achèvera face à la Finlande.