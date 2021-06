Cet été José Mourinho a trouvé du travail. L'autoproclamé "Special One" est devenu consultant pour certains médias anglais pendant l'Euro. Pour TalkSPORT, le Portugais a réaffirmé son admiration pour le talent d'Eden Hazard. Tout en soulignant le fait qu'il était certainement trop fainéant à l'entrainement. "La vérité, c’est ce que vous voyez de lui" a commencé l'entraîneur de l'AS Roma. "C’est un joueur extraordinaire. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement."

C'est un secret de polichinelle, Eden et les entraînements font deux. Mais le Portugais a aussi voulu souligner les qualités humaines de notre capitaine. "Au final, c'est un 'enfant' incroyable et un père de famille incroyable. Il a l'air de ne pas appartenir à cette génération de joueurs. Il est très calme et est totalement concentré sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches. Il a une vie très calme. Mais il vient sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup. Quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent."

Auteur d'une passe décisive sur le but victorieux de Kevin De Bruyne, Eden Hazard a fait une bonne montée au jeu face aux Danois. Doucement mais sûrement, le Brainois retrouve ses sensations. Le Lusitanien se montre d'ailleurs très optimiste pour la suite de la compétition. "Il est de retour avec la Belgique, de retour sur la grande scène, on sent qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez, mais il est sur le banc en ce moment. Il sera prêt à sortir du banc pour gagner des matchs. Donc je crois que la Belgique va terminer l’Euro avec Eden titulaire et probablement au sommet de son art."