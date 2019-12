"Sa blessure est sous contrôle", a déclaré Zinédine Zidane en conférence de presse mardi au sujet d'Eden Hazard, blessé à la cheville, avant le dernier match du Real Madrid en phase de poules de Ligue des Champions de football mercredi soir (21h00) à Bruges.

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que sa blessure est sous contrôle", a annoncé l'entraîneur français du Real. Interrogé sur l'éventuelle nécessité d'opérer le joueur, ce qui lui prolongerait considérablement sa durée d'indisponibilité, Zidane a répondu : "Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je ne sais pas exactement".

"Ils savent exactement ce qu'il a. J'espère que ce sera moins long que prévu. (...) Maintenant, l'important pour lui c'est de prendre patience", a conseillé le technicien madrilène. Touché à la cheville droite lors d'un contact avec Thomas Meunier contre le Paris SG en Ligue des champions le 26 novembre au stade Santiago-Bernabeu (2-2), Hazard devait d'abord être indisponible dix jours, mais la "microfracture" détectée jeudi prolonge son absence jusqu'à fin janvier 2020.

Zidane a convenu que "ce n'est pas un moment agréable ni pour lui ni pour nous, et j'espère qu'il reviendra rapidement parmi nous". Le coach merengue a d'ailleurs tenu à souligner que ses joueurs ne venaient pas pour jouer "un match amical" au pays de Hazard et du gardien Thibaut Courtois, alors que le Real Madrid est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, et Bruges déjà éliminé.

"Je m'attends à un match compliqué, difficile. Nous, on ne vient pas jouer un match amical. On vient pour la Champions League, contre une équipe qui a fait un bon match contre nous à l'aller, de bons matchs contre le Paris SG", a insisté 'Zizou'.