À l’heure de jeu et alors que son équipe est menée en finale de Ligue des champions, Kevin De Bruyne doit quitter ses partenaires suite à un contact très musclé avec le défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger. Après de nombreuses secondes au sol, le capitaine des Skyblues comprend qu’il ne peut pas continuer à jouer et cède donc sa place.

Sur son compte Twitter, le Diable rouge a expliqué qu’il revenait de l’hôpital et qu’il souffrait d’une fracture aiguë du nez et d’une fracture orbitaire gauche, tout en précisant qu’il se "sentait bien désormais" malgré la déception quant à l’issue de la finale. Le médian va maintenant profiter de quelques jours de repos avant de rejoindre les Diables rouges le 7 juin prochain, à cinq jours du premier match de la phase de groupes de l'Euro face à la Russie. Si son Euro n’est pour le moment pas en danger, il pourrait en effet jouer avec un masque en carbone, de nombreuses questions demeurent. “On ne sait pas encore si c’est une fracture au niveau inférieur ou supérieur. C’est probablement inférieur et en principe, sauf si on doit l’opérer dans les 48 heures, il pourrait jouer avec un masque. Toutefois, s’il reçoit un coup durant la compétition, cela pourrait provoquer des lésions plus importantes”, explique le Dr Edelman, médecin du sport.