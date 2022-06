Le derby des Plats Pays s’est-il joué à la 25e minute quand Romelu Lukaku s’est assis sur la pelouse du Heysel, avec une douleur à la cheville suite à un contact avec Nathan Aké ? "Après, c’était plus difficile, répond Axel Witsel. On n’avait plus de point d’appui et on ne pouvait plus jouer de la même façon."



