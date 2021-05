La bombe lâchée par un média espagnol: Eden Hazard voudrait retourner à Chelsea ! Diables Rouges N. Ch. La situation du Diable rouge continue à faire beaucoup parler, en Espagne. © Belga

Edu Aguirre, l'un des journalistes de l'émission de télévision "El Chiringuito de Jugones", a affirmé ce dimanche qu'Eden Hazard souhaite quitter le Real Madrid. Le rêve merengue du Diable rouge a été gâché durant ses deux premières années en Espagne par les blessures et les critiques. Selon lui, le Brainois voudrait retourner à Chelsea.



Le contrat d'Eden Hazard court jusqu'en 2024. Un départ nécessiterait donc qu'un club accepte d'investir une partie des 100 millions d'euros (hors bonus) que le Real a dépensés pour s'offrir le Diable rouge. Car le club madrilène semble en fin de cycle et risque de devoir se reconstruire cet été, pourquoi pas avec l'arrivée de Kylian Mbappé, qui couterait forcément beaucoup d'argent. Cette possible arrivée menace d'ailleurs Eden Hazard puisque les deux hommes évoluent dans le même secteur de jeu.



Quel crédit donner à cette information ? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le Diable rouge n'a pas fini de faire parler de lui en Espagne. Et que son retour en Belgique pour préparer l'Euro va lui permettre de s'éloigner un peu de toutes ces considérations.