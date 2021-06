Ouf. On arrive au bout du tunnel-Covid, qui semble encore plus long que le tunnel Saint-Gotthard entre la Suisse et l’Italie. Les chiffres des décès, des hospitalisations et des infections ne cessent de baisser grâce à la campagne de vaccination qui tourne à plein régime. Les terrasses se sont ouvertes, les restaurants et salles de musculation vont suivre. Tout comme… les stades de sport.