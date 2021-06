© Montage (JC Guillaume et Belga)

La stat la plus frappante de ce match contre la Russie est peut-être celle des dribbles réussis par joueur. Le premier de classement (avec trois dribbles réussis) : Eden Hazard, malgré son temps de jeu de seulement dix-huit minutes.

Au Real Madrid, Hazard est monté dix fois au jeu cette saison. Il n’a jamais su faire basculer le match. Certes, il a marqué le 2-2 contre Séville à la 94e, mais sa déviation sur le tir de Kroos était chanceuse et certainement pas le résultat d’une bonne prestation.

Au Real, on n’a presque jamais vu le vrai Hazard. Celui de Chelsea et du Mondial 2018, qui, avec ses passements de jambe, ses changements de direction, ses feintes et ses petits dribbles était un poison pour chaque adversaire.

