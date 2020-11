La Chronique de Benoît Delhauteur.

Àl’heure d’Halloween, c’est le moment d’exorciser nos plus grandes craintes. Pour les Diables, il en est une bien plus sombre que les autres. L’Euro 2020, devenu Euro 2021, pourra-t-il vraiment avoir lieu ? Dans le contexte de la crise actuelle, il n’y a plus aucune certitude pour les organisateurs d’événements.