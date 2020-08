La chronique de Benoît Delhauteur.

Gagner la Ligue des champions cette année ? Inutile ! Et pour cause : le Ballon d’Or ne sera pas décerné en 2020. Pourquoi Kevin De Bruyne aurait-il dû porter Manchester City jusqu’à la Coupe aux grandes oreilles, si c’est pour ne pas lui-même décrocher le titre suprême individuel ? Neymar et Lewandowski vont faire beaucoup d’efforts pour pas grand-chose, si ce n’est ajouter une petite ligne au palmarès de leur club…

Voilà une façon de voir les choses qui pourrait aider à consoler un peu notre KDB national. Lui a choisi de se focaliser sur sa famille, sur le point de s’agrandir. Il a simplement confié que cette fin de saison abrupte le rendait "triste".

(...)