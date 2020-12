Saint-Pétersbourg, le soir du 10 juillet 2018. Nous avions, comme la plupart des Belges, le moral dans les chaussettes noires, jaunes et rouges. Attablés entre collègues à notre hôtel, nous débriefions le match. Il y avait débat. Certains avaient le sentiment que la France était juste plus mature. D’autres estimaient que ça s’était surtout joué à un détail. Ce genre de discussion fait partie des petits plaisirs de ce métier. Mais ce soir-là, le cœur n’y était pas et le Napoléon pourtant très alléchant à première vue fut bien indigeste. Le seum ? Le mot est bien trop faible.